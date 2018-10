Amy Winehouse geht als Hologramm auf Tour

Mehr als sieben Jahre sind vergangen, seit Amy Winehouse im Alter von nur 27 Jahren verstarb. Ab 2019 soll das Schaffen der Ausnahmekünstlerin im Rahmen einer Tournee gewürdigt werden. Winehouse wird mithilfe von Hologramm-Technologie auf der Bühne zu sehen sein.

«Wir haben das Gefühl, dass die Tour eine großartige Möglichkeit sein wird, damit Fans Amy noch einmal erleben können», erklärt ihr Vater Mitch Winehouse (68) den Entscheid zur Hologramm-Tour gegenüber «Reuters».

Hologramm basiert auf Schauspielerin

Das Geld, das die Familie durch die Konzerte verdiene, fließe vollumfänglich in die Amy Winehouse Foundation. «Die Tour ist eine fantastische Möglichkeit, um Geld für unsere Stiftung zu sammeln», so Mitch Winehouse. Die Amy Winehouse Foundation unterstützt drogenabhängige Jugendliche.

Für die Tour mit dem Winehouse-Hologramm ist eine komplizierte Technik nötig: Das digitale Abbild basiert auf einer Schauspielern, die typische Bewegungen von Amy nachahmt. Über diese Videos werden anschließend Archivaufnahmen der Sängerin und computergenerierte Bilder gelegt.

In Jacksons Fußstapfen

Die Idee, einen verstorbenen Musiker als Hologramm zum Leben zu erwecken, wurde in den vergangenen Jahren bereits mit anderen Stars realisiert. So stand 2014 beispielsweise Michael Jackson – fünf Jahre nach seinem Tod – mit «Slave to the Rhythm» bei den Billboard Music Awards auf der Bühne.

So tanzt Holo-Jacko. (Quelle: Youtube/Michael Jackson)

Meist bleiben Auftritte wie der von Jackson jedoch einmalige Erlebnisse: Ganze Tourneen mit Hologrammen wurden bislang nur selten realisiert. Das will Base Hologram, die Firma hinter der Winehouse-Tour, nun ändern: Man hofft, drei Jahre lang mit der Show touren zu können.

(L'essentiel/anh)