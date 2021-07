Kanye West präsentiert Song mit Jay-​​Z

Musiker Kanye West hat sein neues und zehntes Studioalbum «Donda» am Donnerstag bei einem Event im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta erstmals vorgestellt. Die Mega-Listening-Session war ausverkauft, Fans konnten das Event jedoch in einem Livestream auf Apple Music verfolgen.

Der 44-Jährige erschien fast zwei Stunden zu spät in einem knallroten Yeezy-Look mit Gesichtsmaske.

Dann präsentierte der US-Amerikaner – umherspazierend, tanzend und ohne Kommentar – unter anderem die zu erwartenden Gastbeiträge. Dabei überraschte er im Track «Guess Who’s Going to Jail Tonight?» mit einem Feature von Jay-Z. Als dessen Stimme über die Arena-Lautsprecher tönte, brandeten unter den Zehntausenden Fans Jubelstürme auf, denn: Nach dem gemeinsamen Album «Watch the Throne» aus dem Jahr 2011 war die Beziehung zwischen den beiden Rappern angespannt.

So erschien Jay-Z etwa 2014 nicht zu Kanye Wests Hochzeit mit Kim Kardashian (40) und zwei Jahre später beschwerte sich West während eines Konzerts, dass Jay-Z sich nicht um ihn und seine Familie gekümmert habe, nachdem Kardashian in Paris Opfer eines Raubüberfalls wurde. Jay-Z revanchierte sich auf seinem Album «4:44» mit einem Disstrack bei Kanye West.

Jay-Z soll seine Strophe übrigens noch am Nachmittag des Events aufgenommen haben, wie der Produzent Young Guru auf Twitter verriet. Das würde auch Kanyes klitzekleine Verspätung erklären.

Kanyes neue Platte «Donda» erscheint am 23. Juli.

(L'essentiel/Christina Duss)