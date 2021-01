Ein Musikvideo in Gedenken an Großherzog Jean

«Adieu» – So lautet das Musikstück, das der Luxemburger Komponist David Ianni anlässlich des Todes von Großherzog Jean am 23. April 2019 komponiert hatte. Am 5. Januar dieses Jahres hätte Großherzog Jean seinen 100. Geburtstag gefeiert. Zu seinen Ehren hat Ianni nun eine feierliche Orchesterversion des Pianostückes, das während der Staatstrauer 2019 uraufgeführt wurde, vertont.

Ianni hat das Stück als weitere Hommage an Großherzog Jean mit dem «Wilhelmus» verbunden, der Hymne der großherzoglichen Familie. Das Musikvideo dazu wurde auf Schloss Berg gedreht und zeigt David Ianni am Flügel im Schlossgarten und Fotos aus dem Leben von Großherzog Jean.

Et war mir eng grouss Éier, eisem Großherzog Henri d’Partitur vun „Adieu“ am Palais ze iwwerreechen. Merci, Monseigneur,... Gepostet von David Ianni am Sonntag, 24. November 2019

