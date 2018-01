Dieser Job ist bei den Grammys heiß begehrt

Am Sonntagabend (Ortszeit) fand im New Yorker Madison Square Garden die 60. Grammy-Verleihung statt. Künstler wie Lady Gaga, Rihanna und Kesha performten auf der Bühne, Bruno Mars und Kendrick Lamar freuten sich über zahlreiche Preise und Hillary Clinton, Rapperin Cardi B, John Legend, Cher sowie Snoop Dogg schlugen politische Töne an.

Auch eine Handvoll Nicht-Promis wollten die Verleihung live vor Ort mitverfolgen – und bewarben sich deshalb bei der Agentur Seatfillers and More. Ihre Chance auf ein Ticket: Sie müssen die leeren Plätze füllen, wenn die Stargäste auf die Bühne gehen, die Toilette aufsuchen oder sich bei der Bar eine Erfrischung holen. Wenn die Kameras nämlich über das Publikum schwenken, soll der Zuschauer zuhause auf keinen Fall leere Sitze sehen – die Veranstaltung soll schließlich superbegehrt und spannend rüberkommen.

Umfangreicher Background-Check

Wie man einen der unbezahlten Jobs bekommt, verrät Ted Absher, der Chef von Seatfillers and More gegenüber der «New York Post»: «Wir hatten für die diesjährigen Grammys 24.000 Bewerber. Aus all diesen wählt der Computer per Zufallsgenerator 350 Gewinner aus.» Die Glücklichen werden anschließend Hintergrund-Checks unterzogen, Kriminalakten werden untersucht, und es wird sichergestellt, dass die Personen keine Vorstrafen haben.

Zusätzlich erhält auch das Security-Personal der Stars die Namenslisten und muss sein Einverständnis geben. Als Platzfüller gilt es auch, einen Dresscode einzuhalten. «Wir bitten die Männer, im Anzug oder Smoking zu kommen, die Frauen tragen Kleider», so der Chef. Wer sich nicht daran hält, wird sofort bei der Ankunft wieder nach Hause geschickt.

Manche Stars kehren nicht zu ihrem Platz zurück

Welchen Platz man einnimmt, hängt allerdings von der Optik ab: «Wenn jemand auftaucht, der vielleicht nicht so kameratauglich ist, dann platzieren wir ihn meistens an einen Platz, wo die Kameras nicht so oft hinkommen. Aber wir erlauben allen, teilzunehmen – ungeachtet ihrer Herkunft, Form und Größe», verrät Absher weiter.

Hat man den Kleider-Check erfolgreich bestanden, heißt es warten, warten und noch mal warten. So lange, bis der offizielle Anweiser kommt und einen in den Saal zu seinem vorübergehenden Platz führt. Manchmal nimmt ein Füller nur für wenige Minuten – ab und an sogar bis zum Ende der Show – den Sitz ein. Denn es gibt immer wieder Stars, die nicht zu ihrem Platz zurückkehren, weil sie sich lieber backstage amüsieren, wie der Chef von Seatfillers and More weiß.

Zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet

Es gilt zwar als No-Go, mit einem prominenten Sitznachbarn zu sprechen, dennoch ergeben sich scheinbar auch nette Unterhaltungen. So kam etwa der Amerikaner Jeff Soblowski mit seinem Sitznachbarn Chris Rock (52) ins Gespräch. Mit etwas Glück sieht man sich später sogar selbst im Fernsehen – wie der Marketing-Experte und Ex-Platzhalter Corey Benick (31), der bei den letztjährigen Grammys zwanzig Minuten lange den Platz von Rihanna (29) warm hielt.

Sprechen dürfen die Platzfüller aber eigentlich nicht über ihre Erlebnisse. Vor ihrem Einsatz müssen sie nämlich ein Papier unterschreiben, auf dem sie sich zur absoluten Verschwiegenheit verpflichten.

In der Bildstrecke können Sie noch einmal die Grammy-Momente Revue passieren lassen, die bei der Verleihung 2018 am meisten zu reden gaben.

(L'essentiel/kao)