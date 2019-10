Rapper widmet Gerson Rodrigues einen Song

Artikel per Mail weiterempfehlen

Während Luxemburg am heutigen Freitag (20.45 Uhr) in Lissabon auf Portugal trifft, erfuhren die Nationalspieler des Großherzogtums wahrscheinlich noch nie so einen Hype wie heutzutage. Immer mehr Spieler verdienen bei Profivereinen im Ausland ihr Geld, ihre Ergebnisse können sich sehen lassen, man kann die «Roud Léiwen» wieder auf der Konsole spielen und nun werden sogar Songs über sie geschrieben.

Der Rapper «Odjac» veröffentliche am 4. Oktober einen neuen Track mit dem Titel «Comme GR» auf Youtube – eine Verneigung vor Gerson Rodrigues. «Ich wollte einen sehr festlichen Song machen, der zum Fußball passt. Gerson Rodrigues verkörpert für mich das Leben auf der Straße. Dieser Charakter gefällt mir. Er gibt vielen Jugendlichen Hoffnung», sagt der Musiker.

Rodrigues selbst habe sich das Lied schon angehört, sagt «Odjac»: «Er war fast schon etwas peinlich berührt. Aber ich glaube, dass ihm der Track gefallen hat.» Als großer Fußballfan will sich der Rapper aber nicht zu einem Tipp für das Länderspiel am Abend hinreißen lassen. «Ich hoffe, dass Luxemburg gegen das große Portugal ein gutes Spiel macht. Mir reicht es zu sehen, dass die Mannschaft Fortschritte macht. In den vergangenen Jahren hat sie eine gute Entwicklung genommen. Insbesondere wegen Spielern wie Rodrigues.»

(fl/L'essentiel)