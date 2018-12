Ed Sheeran durchbricht Spotify-​​Schallmauer

Mit seinem Erfolgsalbum «Divide» hat Ed Sheeran so gut wie jeden Rekord im Musikbusiness gebrochen. Jetzt kann er sich über einen weiteren Meilenstein freuen. Das Lied «Shape of You» (gemeinsam mit «Castle on the Hill» die erste Singleauskopplung des Albums) ist der erste Song überhaupt, der auf Spotify die magische Grenze von zwei Milliarden Streams überschritten hat.

Set ihrer Veröffentlichung am 6. Januar 2017 hat die mit einem Grammy ausgezeichnete Single nichts von ihrem Reiz verloren. Auf YouTube hat das offizielle Musikvideo zu «Shape of You» bereits über 3,9 Milliarden Klicks gesammelt.

(L'essentiel/baf)