So klingt das Comeback von AC/DC

Seit letzter Woche dominierten Gerüchte um ein bevorstehendes Comeback von AC/DC die Schlagzeilen - zurecht, wie sich jetzt herausstellte: Brian Johnson (73), Angus Young (65) & Co. melden sich nach sechs Jahren Auszeit mit ihrem neuen Song «Shot in the Dark» offiziell und lautstark zurück.

Erster "Shot" nach sechs Jahren

Und es kommt noch besser: Toningenieur und Produzent Mike Fraser, der seit 1976 eng mit AC/DC zusammenarbeitet, plauderte in einem Interview mit AC/DCFans.net aus, dass das Album den Titel PWR/UP tragen werden. Der Name tauchte bereits im Zusammenhang mit der ersten, ominösen Ankündigung der Band auf (L'essentiel hat berichtet).

Außerdem soll auf PWR/UP auch Musik enthalten sei, die der 2017 verstorbene Rhythmusgitarrist Malcolm Young († 64) geschrieben habe. Wann genau das Album jedoch erscheinen wird, ist noch unbekannt.

(L'essentiel/dob)