Rammstein schwingen wieder die Skandal-​​Keule

«Rammstein» – Es ist das siebte Studioalbum und enthält wie seine Vorgänger wieder elf Songs. Musikalisch tritt das deutsche Sextett gleich mit dem epischen Opener «Deutschland» nicht nur auf das Gaspedal, sondern liefert auch eine brutale, ungeschönte Abrechnung mit 2000 Jahren Geschichte des Landes. Danach wird es eingängiger und massentauglicher. Dennoch: Die Band wirkt experimentierfreudig, und löst sich in einigen der neuen Songs vom althergebrachten Rammstein-Rhythmus. Das Ergebnis sind Melodien, die tatsächlich zum Inhalt des Textes passen und nicht einfach darüber hinwegknüppeln.

Inhaltlich bleibt es mit Missbrauch in der Kirche («Zeig dich»), Prostitution («Puppe») oder ganz einfach Sex («SEX») gewohnt kontrovers, der Biss früherer Zeiten und die Doppelbödigkeit von Till Lindemanns Texten greift aber längst nicht mehr so gut. Der politische Ansatz in «Deutschland» funktioniert weit besser als die selbstzweckhaften Skandal-Themen, die niemanden mehr schocken können.

Dem Erfolg sollte das aber keinen Abbruch tun. Die Videos zu «Deutschland» und «Radio» wurden bereits millionenfach geklickt, die erste Single-Auskopplung «Deutschland» startete von Null auf Eins in die Single-Charts, die große Stadion-Tour ist seit Monaten ausverkauft. Am 20. Juli kommt die Band auch für eine Open-Air-Show nach Luxemburg.

(dm/L'essentiel/dpa)