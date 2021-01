Gary Barlow deutet Take That-​​Comeback an

In einem Interview mit dem Mirror lässt Gary Barlow (50) die Bombe platzen: Laut eigener Aussage ist ein baldiges Comeback der gesamten Boyband offenbar möglich: «Ich glaube, es wird kommen. Das ist einer der Nervenkitzel, Teil dieser Band zu sein. Man weiß nie, was von Platte zu Platte alles passieren wird und ich liebe es», erwiderte er auf die Frage, wie er zu einer Reunion der Fab Five steht.

Barlow bemerkte weiter, dass Take That sowas wie der heimatliche Hafen sei, nachdem man sich anderweitig ausgetobt habe. Barlow wollte aber keine konkreten Pläne zur möglichen Wiedervereinigung verkünden.

Der Neunzigerjahre-Hype

Take That wurde 1989 als Boygroup in Manchester gegründet und löste einen unvergleichlichen Fan-Hype aus. Mit 45 Millionen verkauften Alben gehören sie zu den erfolgreichsten Boybands überhaupt.

1996 trennte sich die Gruppe. Seit rund sieben Jahren besteht die Band wieder als Trio mit den Mitgliedern Barlow, Mark Owen (48) und Howard Donald (52). Robbie Williams (46) und Jason Orange (50) waren nie mehr Teil der Gruppe.

