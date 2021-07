Musiker nimmt Duett mit Golden Gate Bridge auf

Die Golden Gate Bridge, das viel fotografierte Wahrzeichen der US-Westküstenstadt San Francisco, macht jetzt als riesiges Musikinstrument Schlagzeilen. «Es ist das größte Windinstrument der Welt», sagt der US-Gitarrist Nate Mercereau, der am Dienstag vier «Duette» mit der berühmten Brücke veröffentlichte. Aufgenommen wurden die Stücke an zwei windigen Tagen im Mai, mit Mercereau am Gitarrensynthesizer auf einem Aussichtshügel vor der Brücke.

Duets | Golden Gate Bridge https://t.co/HJRYulrzGt — Nate Mercereau (@natemercereau) July 20, 2021

Ein neues Handgeländer an der 84 Jahre alten Konstruktion entlockt der Golden Gate Bridge bei starkem Wind ungewöhnliche Töne. Um die Windfestigkeit zu verbessern waren die alten, breiteren Streben durch schmalere ersetzt worden. Brückenbezirks-Sprecher Paolo Cosulich-Schwartz sprach im vorigen Jahr von einem «summenden Geräusch». Entnervte Anwohner und einige Brückennutzer klagen dagegen über «gespenstische Töne» und «Sirenengeheul». In Social-Media-Posts machen Videos mit dem deutlich hörbaren Sound die Runde.

Er würde den Frust der Anwohner verstehen, doch er wollte dieses Dröhnen in etwas «Einzigartiges und Schönes» verwandeln, erklärt der Gitarrist, der mit Musikgrößen wie Lizzo, Jay-Z, Shawn Mendes und Sheila E. arbeitete. Er würde verschiedene Noten heraushören und je nach Windstärke regelrecht die Vibration der Brückentöne spüren, schwärmt der Musiker.

(L'essentiel/dpa)