Greenday-​​Sänger startet mit neuer Band durch

Der US-amerikanische Musiker Billie Joe Armstrong wurde mit der Punkrock-Band «Greenday» weltweit bekannt. Hits wie «American Idiot» oder «Wake Me Up When September Ends» brachten die Kalifornier an die Spitze der Charts.

Nun hat der «Greenday»-Frontmann ein neues Projekt gestartet – und seine Band ausgetauscht. «The Longshot» heißt die neue Rockgruppe, mit der sich Armstrong nun neuen musikalischen Herausforderungen stellt.

Armstrong lässt Fans rätseln

Wer die neuen Bandmitglieder sind, daraus macht Armstrong noch ein Geheimnis. Derzeit kursieren im Netz lediglich Skizzen der potentiellen Mitglieder. In der Zwischenzeit spekulieren eingefleischte «Greenday»-Fans, ob alte Bandmitglieder oder sogar Armstrongs Nachwuchs künftig mit ihm die Gitarrensaiten zupft. Beide Söhne sind auf den musikalischen Zug aufgesprungen und haben bereits eigene Songs veröffentlicht.

Auch auf Instagram lässt der Rocker seine Fans rätseln. Mit kurzen Song-Schnipseln gibt er ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet.

#thelongshot #thelasttime Ein Beitrag geteilt von The Longshot (@longshot) am Apr 12, 2018 um 7:07 PDT

Nun wurden drei Songs der neuen Band «The Longshot» veröffentlicht und sind online kostenlos zum Nachhören verfügbar:

(chb/L'essentiel)