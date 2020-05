Britney Spears droppt einen «fast» neuen Song

Bisher kam nur Japan exklusiv in den Genuss des Songs, doch nun hat Britney Spears (38) ihn auch für den Rest der Welt öffentlich gemacht. «Ihr habt danach gefragt», schrieb sie in ihrer Instagram-Story, bevor sie «Mood Ring» am Donnerstagabend auf Streaming-Sites wie Apple Music und Spotify veröffentlichte.

Seit vier Jahren hat Spears nun keine neuen Lieder mehr herausgebracht. Doch Anfang Mai schafften es die Fans, ihr letztes Album «Glory» auf den ersten Platz der iTunes Charts zu katapultieren. Als Britney davon Wind bekam meldete sie sich bei ihren Fans auf Instagram. «Hey Leute, ich habe heute herausgefunden, dass ‹Glory› die Nummer eins ist. Ich habe keinen Schimmer, wie das passiert ist.»

Als Reaktion auf das Aufsteigen ihres Albums vor zwei Wochen teaste sie ihre Fans mit einem neu bearbeiteten Cover für «Glory», dessen erste Version seit 2016 erhältlich ist. «Ihr habt euch nach einem neuen «Glory»-Cover gesehnt und jetzt, wo das Album auf der Nummer eins ist, mussten wir es verwirklichen!»

Der Song heißt übrigens nicht einfach «Mood Ring». Daneben steht in Klammern noch «By Demand», um zu betonen, dass Britney auf die große Nachfrage hin ihren Fans den Song gegönnt hat.

(L'essentiel/Lucia Krones)