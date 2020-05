Metallica rocken akustisch aus der Quarantäne

Es ist schon ungewohnt James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo in ihren Privathäusern rocken zu sehen, wo man sie doch eigentlich auf gigantischen Stadionbühnen kennt. Doch die Corona-Quarantäne macht auch vor der größten Metalband der Welt nicht Halt.

So hat sich das Quartett nun die Zeit mit einem neuen Arrangement ihres Klassikers «Blackened» vertrieben und die ungewöhnliche Version am vergangenen Freitag als Video veröffentlicht.

Statt Stakkato-Riffs und Metal-Beats überraschen Hetfield & Co mit Akustik-Gitarre und Country-Vibes, die dem Song, der 1988er-Album «...And Justice for All» eröffnete und von Atomkriegen und der Ausrottung der Menschheit handelte, ein ganz neues Gesicht geben. Statt dem aussichtlosem Endzeit-Geballer von einst, bekommt der Song in der Corona-Krise so beinahe eine positive Note.

Im Netz wird die neue Version des Klassikers durch die Bank positiv aufgenommen. Einige Fans mutmaßen gar, ob da nicht bald ein Akustik-Album kommen könnte, hatte doch Schlagzeuger Lars Ulrich erst vor kurzem in einem Interview erwähnt, dass er sich vorstellen könne, ein Metallica-Album in Quarantäne zu schreiben.

If @Metallica want to create an acoustic album during this lockdown, then I'm fully down with that. #Blackened2020 is great. #Metallica — Daniel Glynn (@DanLGlynn) May 3, 2020

#Metallica schraubt im Home Office eine Country Fassung von #Blackened zusammen und nennt das Ding #Blackened2020. Es ist nicht alles schlecht heutzutage! https://t.co/oIe8UBOhpD via @YouTube — Leto_Krause | ⊃∪∩⪽ (@Solid_Snail) May 2, 2020

This is fucking incredible. Unreal! Hetfield has such tremendous control to switch his voice from one sound to another in a fraction of a second. Absolutely love #Blackened2020! https://t.co/ZknE28EYot — Sask And Destroy (@SaskandDestroy) May 2, 2020

