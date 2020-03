Erste Festivals wegen Corona vor Absage

Rage Against the Machine, FKA Twigs, Fatboy Slim, Calvin Harris, Lil Nas X und Travis Scott: Das Line-up beim Coachella ist wieder hochkarätig. Am 10. April wollten Tausende und Abertausende Fans ins Coachella-Tal, rund 200 Kilometer von Los Angeles pilgern. Unter den Gästen sind normalerweise auch die größten Stars aus Musik, Model-Business und Kino.

In der Gegend wurden am Montag drei weitere Fälle des Coronavirus bestätigt, inzwischen sind sechs Personen krank. Veranstalter Goldenvoice plant bereits die Absage des Festivals. Mit den Acts wird bereits verhandelt, ob sie vielleicht im Oktober Zeit hätten. Als Ausweichtermin soll der 9. Oktober angepeilt werden.

Tesla-Chef Elon Musk hat sich via Twitter für die Absage ausgesprochen, allerdings nicht wegen des Coronavirus.

Coachella should postpone itself until it stops sucking — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Coachella ist aber nur das erste Festival, das vom Virus bedroht ist. Das Stagecoach, ein Countrymusic-Festival, das am 24. April starten sollte, wackelt ebenfalls. In Austin, Texas wurde bereits ein Festival gecancelt und in Boston sagte der Bürgermeister eine der größten St.-Patricks-Day-Paraden der Welt ab.

Auch die Festival-Saison in Europa könnte ab Mai/Juni betroffen sein.

(L'essentiel)