Alfred Hitchcock inspiriert neues Eminem-​​Album

Auf dem Coverfoto der Platte, mit der niemand gerechnet hatte, hält sich Eminem eine Axt sowie eine Pistole gegen den Kopf. Auf Instagram klärt er auf, dass es sich dabei um eine Hommage an den großen Regisseur Alfred Hitchcock handelt. Der hat vor Jahrzehnten ein Album mit dem gleichen Titel veröffentlicht und sich ebenfalls in ähnlich selbstmörderischer Pose am Cover gezeigt.

Gleichzeitig mit dem Album wirft der mittlerweile 47-jährige Marshall Mathers ein Video zur ersten Single «Darkness» raus, in dem er düster auf die Eröffnungszeile des Pop-Klassiker «The Sound of Silence» von Simon & Garfunkel zurückgreift.

Insgesamt 20 Tracks umfasst das Album «Music To Be Murderd By». Auf der Nummer «Those Kinda Nights» wird Eminem erneut von Ed Sheeran unterstützt. Sein letztes Album "Revival" hat Eminem Ende 2017 veröffentlicht.

(L'essentiel)