Und plötzlich steht sie mit Missy Elliott auf der Bühne

Ende Juli lud die Mary Halsey ein Facebook-Video hoch, auf dem sie beim Karaoke im Park und mit einem Horn in der Hand Missy Elliotts 2002er Hit «Work It» performte, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Internet sei Dank wurde die Amerikanerin schnell zur kleinen Viral-Sensation.

Und was passiert mit Leuten, die zur Viral-Sensation geworden sind? Richtig, sie werden in Talkshows eingeladen. Und was passiert in diesen Talkshows? Richtig, sie werden überrascht, indem sie meistens unverhofft auf ihr Idol treffen. Das war nun auch bei Mary Halsey der Fall.

Den Moment, als die Hobby-Rapperin – abermals mit Horn in der Hand – in «The Ellen DeGeneres Show» Missy Elliott erblickt, siehst du oben im Clip. Und hier unten kannst du dir das ganze Video geben.

Die Lyrics des Tracks kennt Mary schon seit 15 Jahren. (Quelle: Youtube/TheEllenShow)

(L'essentiel/shy)