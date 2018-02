Justin Timberlake wühlt tief in der Klischee-​​Kiste

Es hätte sein Wochenende werden können: Am Freitag ver­öffentlichte Pop-Superstar Justin Timberlake sein viertes Studioalbum «Man of the Woods». Und am Sonntag bestritt er die prestigeträch­tige Halbzeit-Show der Superbowl – und für beides erhielt der 37-Jährige durchzogene Kritiken.

Platte und Performance haben ein ähnliches Problem – trotz pompöser Produktion: Timberlake geht zu sehr auf Nummer sicher. Im Stadion verließ er sich auf seine alten Hits (die mögen alle) und im Studio auf eine ohrgerechte Mischung aus Country, Soul, Funk, Disco und Gospel (das mögen alle).

Timberlake im Duett mit Country-Größe Chris Stapleton. (Quelle: Youtube/justintimberlakeVEVO)

Bei so vielen Genrefetzen geht schnell mal der rote Faden verloren. Das Zurück-zu-den-Wurzeln- und Beschränkung-aufs-Wesentliche-Thema des Artworks und der Pressefotos wirkt aufgesetzt. Die Bilder sehen eher nach Levi's-Katalog als nach echtem Holzfällertum aus. Und schon der Opener, die Vorab-Single «Filthy», klingt nach Stadion-Funk – und null nach Pferdeweide.

Wie zum Ausgleich hat der Ehemann von Jessica Biel (35) – sie und der gemeinsame Sohn Silas Randall (2) sind ebenfalls auf der LP zu hören – mit «Flannel» und dem Chris-Stapleton-Duett «Say Something» klischierte Country-Folk-Nummern auf die über einstündige Platte gepackt. Wenn Show und Album derart durchzogen daherkommen, muss die Frage erlaubt sein: Sind Justin Timberlakes Tage als Pop-Superstar gezählt?

(L'essentiel/shy)