«Stuck With U» – Ariana zeigt uns ihren Boyfriend

Gemeinsam mit Justin Bieber (26) hat die US-Sängerin Ariana Grande (26) am Freitag das Duett «Stuck With U» veröffentlicht. Vor der Veröffentlichung des Songs hatten beide Superstars ihre Fans auf Social Media dazu aufgerufen, selbst gedrehte Clips einzuschicken, in denen sie zu den Klängen des Liedes tanzen. Daraus bastelte man ein Musikvideo, in dem auch Arianas neue Liebe einen überraschenden Gastauftritt hat.

Bis zuletzt hatte die Sängerin ihre Liebe zu Dalton Gomez, einem Makler für Luxus-Immobilien, vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Im Video zu «Stuck With U» tanzt sie während der häuslichen Isolation verliebt mit ihm durch das heimische Schlafzimmer. Duett-Partner Justin Bieber schmiegt sich parallel dazu liebevoll an seine Frau Hailey und auch die Jenner-Schwestern Kendall und Kylie haben ihren Auftritt.

Weitere Stars wie Gwyneth Paltrow, Ashton Kutcher, Mila Kunis und sogar Michael Jungelé sind der Aufforderung von Grande und Biebs gefolgt und haben Clips beigesteuert. Der Erlös des Songs geht an die «First Responder Children's Foundation» – eine Organisation, die Kindern von Einsatzkräften und von Gesundheitspersonal eine schulische Ausbildung sicher stellt.

(L'essentiel)