Neue Bands für «Rock am Ring» bestätigt

Die deutsche Punk-Institution Die Ärzte sind schon seit Ankündigung der 2019er-Ausgabe des Kult-Festivals in der Eifel bekannt, die vom 7. bis 9. Juni stattfinden wird. Nun kommen neue Namen zum Line-Up hinzu, die die Ticketverkäufe gehörig ankurbeln sollten. Schon jetzt sind 80.000 Tickets für die Zwillingsfestivals in Nürburg und Nürnberg verkauft worden.

Auf den Headliner-Positionen werden Die Ärzte von gleich zwei Metal-Formationen in die Zange genommen: Slipknot und – als große Überraschung – Tool. Aber auch unterhalb der Headliner-Posten hat sich das Line-Up gut gefüllt. Bestätigt wurden unter anderem die Dropkick Murphys, Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators, The BossHoss, Sabaton, Amon Amath, Feine Sahne Fischfilet, Architects, Alice in Chains, Godsmack, Arch Enemy, Hot Water Music und Halestorm.

Der Preis für ein «Rock am Ring»-Ticket beläuft sich laut Veranstalter zur Zeit auf 219 Euro (inklusive Camping- und Parking-Ticket). Die Tickets sollen in den nächsten Wochen nochmal teurer werden.

(dm/L'essentiel/dpa)