Björn und Benny von Abba wollen erneut zum ESC

1974 fing alles an: Mit ihrem Song «Waterloo» gewannen die Musikerinnen und Musiker Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (75), Benny Andersson (74) und Anni-Frid Lyngstard (75) damals den Eurovision Song Contest. Es war der Startschuss für ihre Weltkarriere. Nun könnte es zumindest für die beiden Herren zu einem Revival beim europäischen Gesangswettbewerb kommen.

Björn und Benny sprachen in einem BBC-Interview nämlich über das neue Auswahlverfahren für den britischen Beitrag. Künftig soll dort nämlich die Publishing- und Managementfirma Tap Music gemeinsam mit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt die Acts aussuchen. Eine gute Idee, findet Andersson – und fügt an: «Einen Künstler auszuwählen ist eine Sache, einen Song zu schreiben eine andere. Man braucht also sowohl einen tollen Song als auch einen guten Act.»

Dua Lipa als ESC-Act?

Doch wären die beiden Musiker tatsächlich bereit, den ESC-Song für Großbritannien zu schreiben? «Oh, einen UK-Beitrag? Ich weiß nicht?», sagte Björn zögerlich. Benny verneinte erst, ergänzte aber dann, dass es auf die Künstlerin oder den Künstler ankomme, die oder der den Song singen würde. «Der Act müsste sehr gut sein», so Ulvaeus, worauf seinem Band-Kollegen scheinbar spontan nur ein Name einfällt: «Dua Lipa!»

Zu verlieren hätten sie zumindest nichts, schließlich lässt der Erfolg von Großbritannien beim Eurovision Song Contest seit Jahren zu wünschen übrig. Das weiß auch Björn: «Was wäre das Risiko? Schlechter als beim letzten Mal kann es für England kaum werden.»

Wo er recht hat, denn 2021 schaffte es der britische Teilnehmer James Newman mit «Embers» mit null Punkten auf den 26. – und damit letzten – Platz im Finale. Im kommenden Jahr findet der Eurovision Song Contest in Turin statt. Der italienische Beitrag Maneskins gewann mit dem Song «Zitti e buoni» im Mai in Rotterdam.

