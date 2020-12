Jetzt legt sich auch Halsey mit den Grammys an

Mit Sängerin Halsey kritisiert ein weiterer Superstar die Grammys: Die 26-Jährige schließt sich damit Musiker The Weeknd an, der vergangenen Woche die renommierte Preisverleihung als «korrupt bezeichnete. The Weeknd (30) ging komplett leer aus, obwohl er mit der Single «Blinding Lights» und der Platte «After Hours» große Hits gelandet hat.

Nun schreibt Halsey, die wie Kollege The Weeknd nicht zu den Nominierten gehört, in ihrer aktuellen Instagram-Story: «Die Grammy-Nominierungen sind das Ergebnis eines schwer fassbaren Prozesses. Es scheint, als müsste man die richtigen Leute kennen, den richtigen Menschen die Hände schütteln und mit ‹Bestechungsgeldern› arbeiten, die gerade uneindeutig genug sind, um als ‹keine Bestechungsgelder› durchzugehen.» Vielleicht gehe es manchmal, aber sicher nicht immer, um die Musik oder das Kulturschaffen, heißt es im Instagram-Post weiter.

Sie sei überglücklich für ihre talentierten Freunde, die nominiert worden seien, schreibt Halsey. Trotzdem: «Ich hoffe in Zukunft auf Transparenz und Veränderung.» Halseys Album «Maniac» erschien Anfang des Jahres, schoss auf Platz 2 der «US Billboard 200»-Charts und bekam gute Kritiken.

Mit neun Nominierungen führt derzeit Beyoncé (39) das Feld der 63. Grammy Awards an. Taylor Swift (30), Dua Lipa (25) und Roddy Ricch (22) dürfen je sechsmal hoffen. BTS wurden zudem als erster K-Pop-Act überhaupt in einer der Hauptkategorien, für den «Besten Popsong» – ihren Hit «Dynamite –, nominiert.

(L'essentiel/Christina Duss)