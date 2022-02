Mary J. Blige begeistert mit radikaler Offenheit

Eminem (49), Dr. Dre (56), Snoop Dogg (50), Kendrick Lamar (34), 50 Cent (46) und Mary J. Blige (50): Die Super-Bowl-Halbzeit-Show brachte die größten Rap- und Hip-Hop-Stars der Geschichte zusammen. Obendrauf war dies das erste Mal, dass das noch relativ junge Genre diesen exklusiven Slot bespielte. Ein Name stach dennoch heraus: Mary J. Blige, die einzige Frau im Line-Up.

Ganz zeitgemäß ist diese Repräsentation natürlich nicht mehr: Rapperinnen wie Nicki Minaj (39), Cardi B (29) oder Megan Thee Stallion (27) liefen ihren männlichen Gegenparts in den letzten Jahren des Öfteren den Rang ab. Dennoch gilt Mary J. Blige als Wegbereiterin.

Mary J. Blige schlägt Brücken

So flächendeckend und nachhaltig wie sie hat sich bis heute keine Frau in der Szene etabliert. Die New Yorkerin ist seit den frühen 90ern eine beständige Größe der Entertainment-Branche, ihre aktuelle Single «Here With Me» mit Szene-Star Anderson Paak (36) beweist es einmal mehr.

Die «Queen of R’n’B» ist auch Königin der Selbstliebe

Letzteres erinnert daran, worin sich die New Yorkerin sonst noch von vielen Pop-Ikonen ihres Kalibers unterscheidet: radikale Offenheit. In der Amazon-Doku «Mary J. Blige’s My Life» (2021) besprach die Künstlerin ihre Traumata, vom Aufwachsen im Sozialbau ohne Vater, zum Missbrauch, den sie seit Kindertagen und später in Beziehungen erlebte, über Drogensucht und Depression hin zu Suizid-Gedanken.

Das neue Album ist eine Hommage an eine Überlebensstrategie, die sie sich über die Jahre aneignete: «Ich begann mich morgens mit ‹Good Morning Gorgeous› zu grüßen.» Egal, wie schlimm es gerade gewesen sei, sie habe am Ritual festgehalten, erklärt sie im Pressestatement.

Heute könne sie sagen: «Ich bin großartig, weil Gott sagt, dass ich großartig bin.» Konkreter wurde Blige im Interview mit «Rolling Stone»: «Für mich ist Gott nichts anderes als Liebe. Und wenn du das verstehst, dann verstehst du auch, dass du selber göttlich und wunderbar bist.»





