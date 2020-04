WHO-​​Konzert der Superstars mit McCartney bis Gaga

Lady Gaga tauchte am Montag virtuell gleich bei mehreren Events auf, um ein Konzert der Superstars anzukündigen: Am Samstag den 19. April singen Musiker von 2 bis 4 in der Früh (unserer Zeit) als Dank an Doktoren, Pflegepersonal, Helfer und Helferinnen, die oft ohne ausrechende Schutzausrüstung für die Leben ihrer Patienten kämpfen. Der Wohnzimmer-Gig läuft unter dem Namen «One World Together at Home».

Mit dabei sind:

• Elton John

• Paul McCartney

• Chris Martin

• John Legend

• Lizzo

• Stevie Wonder

• Lang Lang

• Alanis Morisette

• die Figuren der Sesamstraße

Bei Stephen Colbert in der Sendung unterbrach Lady Gaga das Programm. (siehe Video oben) «Weißt du, wer das Event hosten wird?», fragte Gaga den Moderator. «Du!», informierte Gaga ihn. Auch Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel werden mitmoderieren.

Das gespendete Geld soll in mehr Schutzausrüstung und Tests investiert werden.

(L'essentiel)