Die Hälfte von Radiohead kommt nach Luxemburg

Während dem Corona-Lockdown haben die beiden Radiohead-Stars Thom Yorke und Jonny Greenwood zusammen mit dem Schlagzeuger Tom Skinner (Sons of Kemet) die Band «The Smile» gegründet. Im Mai 2021 folgte der erste Auftritt beim legendären Glastonbury Festival, im Mai diesen Jahres soll eine Europa-Tournee folgen. Am Montag, dem 27. Juni 2022, macht das Trio mit den Ausnahmemusikern Halt in der Abtei Neumünster.

Die Zusammenarbeit der drei Multi-Instrumentalisten lässt in den ersten beiden Singles bereits Gutes erwarten. Tickets für das Konzert von The Smile sind ab diesem Freitag, dem 4. Februar, um 11 Uhr auf der Website des Atelier erhältlich.

(L'essentiel)