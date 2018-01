The Offspring spielen zum ersten Mal in der Rockhal

Punk-Rock-Fans aufgepasst: Die US-amerikanische Band The Offspring aus Orange County tritt im Sommer in der Rockhal auf und feiert damit Premiere im Großherzogtum!

Die Karriere der Punkrocker aus Kalifornien begann 1987, als The Offspring in Eigenregie eine 7inch Single in einer Auflage von 1000 Exemplaren herausbrachte – fast zweieinhalb Jahre blieb die Single ohne Erfolg. Doch weitere zweieinhalb Jahre später ergattert die Band einen Deal mit dem Punklabel «Nemesis». Zusammen mit dem Produzenten Thom Wilson nahm die Band die 7inch Single «Baghdad» und das selbstbetitelte Debutalbum auf. Dies war der Startschuss in eine erfolgreiche Punk-Rock-Karriere.

Ihre größten Erfolge feierte die Band mit Ohrwürmern wie «Can't Repeat», «Want you Bad» oder dem Dauerbrenner «Pretty Fly (For a White Guy)». Am Montag, den 18. Juni, werden die Amerikaner nun auch endlich auf der Rockhal-Bühne stehen.

Tickets sind ab Freitag, den 2. Februar, 10 Uhr erhältlich.

(chb/L'essentiel)