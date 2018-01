Filmstar Gérard Depardieu singt in der Philharmonie

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gérard Depardieu ist für sein schauspielerisches Talent bekannt. Er zählt seit den 1970er Jahren zu den wichtigsten französischen Charakterdarstellern und ist mit 16 Nominierungen für den französischen Filmpreis César bisher ungeschlagener Rekordhalter.

Seine überzeugende Darstellung als «Cyrano de Bergerac» brachte dem Star des französischen Films sogar eine Oscar-Nominierung ein. Daneben spielte er auch in populären Komödien wie den Asterix-Filmen, in denen er die Rolle des Obelix einnahm.

Konzert in Luxemburg

Als Schauspieler ist es um den fast 70-Jährigen still geworden. In seinem neuen Projekt «Gérard Depardieu chante Barbara» zollt er seiner jahrelangen Freundin Barbara (1930-1997) nun auf der Gesangsbühne Tribut: «Sie war die einzige, die mich beruhigen konnte.» Die beiden galten als zwei Größen, die sich gesucht und gefunden hatten. Er, der freche Schauspieler der französischen Kinos, und sie, die dunkle Dame des französischen Chansons.

Kommenden April wird der unersättliche Shakespeare-Held mit dem barschen Humor auch auf der Bühne der Philharmonie in Luxemburg stehen. Gérard Depardieu verneigt sich mit seiner Hommage vor einer Frau, die von Regen und Schmerz sang und lässt sich dabei selbst von starken Gefühlen und Zerbrechlichkeit inspirieren.

Insgesamt 17 Jahre lang hat er seine Barbara bei ihren Auftritten begleitet. In Begleitung von Barbaras Pianisten (1980-1997) Gérard Daguerre, wird er am Sonntag, den 29. April, um 18 Uhr und am Montag, den 30. April, um 20 Uhr unter anderem Lieder aus dem Musikstück «Lily Passion», welches er bereits mit seiner Muse inszeniert hatte, zum Besten geben.

Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.





(chb/Gaël Padiou/L'essentiel)