New Yorker Konzert wegen Gewitter abgebrochen

Wegen eines heranziehenden Gewitters und erster Blitze ist am Samstag ein Großkonzert im New Yorker Central Park abgebrochen worden. Bis zum Ende nach rund zweieinhalb von fünf geplanten Stunden waren unter anderem Carlos Santana, Andrea Bocelli und LL Cool J bereits aufgetreten.

The evening may have ended early, but that feeling of #NYC coming back stronger than ever before will stay with us all year long.



Thank you to everyone who came out to last night’s We ❤️ New York Concert in Central Park! pic.twitter.com/AS1FbOUe0F