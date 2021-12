«The Killers» kommen nach Belval zurück

Nach den Black Eyed Peas am 15. Juni und den Imagine Dragons am 16. Juni kommt mit The Killers Anfang Juli 2022 schon direkt der nächste große internationale Act ins Großherzogtum. Ab Mittwoch, den 22. Dezember, gibt es auf der Website der Rockhal Karten für das Konzert am 10. Juli. Vielleicht eine Last-Minute-Geschenkidee?

Die Band um Brandon Flowers hat im Abstand von einem Jahr gleich zwei Studioalben veröffentlicht: «Imploding the Miracle» (August 2020) und «Pressure Machine» (August 2021). Das eher intime, neuste Album der Killers taucht in den Alltag einer Kleinstadt in Utah ein, während «Imploding the Miracle» mehr auf der Schiene alter Hits wie «Mr. Brightside» fährt. Beide Facetten wird es im kommenden Jahr auf der Luxemburger Bühne zu hören geben.

(cb/L'essentiel)