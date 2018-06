Sting und Shaggy teilen sich am Samstag die Bühne

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wieder einmal darf sich Luxemburg über einen Konzertknaller freuen: Zwei Musiker, die vom Pophimmel nicht mehr wegzudenken sind, geben am Samstag ihr gemeinsames Debüt in Luxemburg. Dabei werden der britische Bassist, Sänger und Schauspieler Sting mit dem jamaikanischen Rapper Shaggy ihr neues Album präsentieren.

Sting gastierte bereits 2012 und 2017 in der Rockhal. Am Samstag treten die Musik-Giganten gemeinsam vor rund 9500 Konzertbesuchern in Luxemburg auf und werden ihre neuen Songs sowie alten Dauerbrenner zum Besten geben.

Sting & Shaggy. Samstag, 19.30 Uhr, Esch-Belval

(Cedric Botzung/ L’essentiel)