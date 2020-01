Das Internet dreht wegen Biebers neuem Song durch

Lange haben Justin Biebers Fans auf neues Solo-Material von ihm warten müssen. Vier Jahre nach seinem Nummer-eins-Album «Purpose» ist es nun so weit: Der kanadische Sänger meldete sich Donnerstagnacht mit der R'n'B-Single «Yummy» zurück.

Mit der musikalischen Liebeserklärung an seine Frau Hailey Bieber (23) bringt der 25-Jährige das Internet zum Durchdrehen. Das Lyric-Video zum Song hat nur acht Stunden nach dem Release bereits knapp 2,5 Millionen Views.

Auch auf Twitter kriegt Biebs viel Applaus für seine Rückkehr.

Und er bekommt ganz viel Liebe.

Dieser Fan freut sich in Großbuchstaben darüber, dass der Singer-Songwriter nun wieder auf neuen Spotify-Playlists zu sehen und hören ist: «Ich habe ihn so vermisst.»

ITS SO NICE TO SEE HIS FACE ON THE COVER OF NEW PLAYLISTS PLEASE I MISSED HIM SO MUCH #YummyOutNow pic.twitter.com/jm0QDuIt8W — leena (@rickkrauhl) January 3, 2020

Große Worte gibts von diesem Fan – der seine Aufregung ebenfalls mithilfe der Caps-Lock-Taste unterstreicht: «Das Jahrzehnt hat gerade erst angefangen und Justin Bieber hat schon den Song des Jahrzehnts gedroppt.»

THE DECADE JUST STARTED AND JUSTIN BIEBER ALREADY DROPPED THE SONG OF THE DECADE #YummyOutNow pic.twitter.com/FjXTivfnfW — lu | YUMMY OUT (@flatIinesIut) January 3, 2020

Auch von diesem User wird JB mit Lob überschüttet: «‹Yummy› hat 2020 gerade im Alleingang zum besten Jahr gemacht, das ich hatte, seit ich am Leben bin.»

yummy single handedly just made 2020 the best year i have had since i’ve been alive — grant landis (@grantlandis) January 3, 2020

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung sorgten die treuen Beliebers bereits dafür, dass der 25-Jährige und seine neue Single die Cyber-Welt dominieren. Die Hashtags #YummyOutNow sowie #JustinBieber trendeten auf Twitter.

Auch auf anderen Social-Media-Plattformen machten sich Biebers Anhänger stark. Sie riefen gar eine Tiktok-Challenge samt eigener Choreografie ins Leben (siehe Video oben).

Natürlich toppte der Song schon nach kurzer Zeit in mehreren Ländern, etwa in den USA, die iTunes-Charts.

Cheers to 2020, the start of a new decade! pic.twitter.com/sAuyiBDtJ3 — femme fatale (@eliesaaab) December 31, 2019

«Yummy» ist die Lead-Single für Biebers anstehendes Album, das dieses Jahr veröffentlicht werden soll. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Fest steht aber: Ab 27. Januar wird seine Doku-Serie «Justin Bieber: Seasons» auf Youtube zu sehen sein und von Mai bis September wird der Kanadier durch die USA und Kanada touren.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur bevorstehenden Serie anschauen:

(L'essentiel/zen)