Madonna bringt alle Alben nochmal heraus

Madonna and Warner Music Group today announced a milestone, career-spanning global partnership that includes a new agreement for her entire recorded music catalog... Read more: https://t.co/VvC1nK2NDz pic.twitter.com/BIxYf7CkWY — Madonna (@Madonna) August 16, 2021

Gemeinsam mit dem Musik-Konzern Warner Music Group will die US-Sängerin Madonna ihre bisherigen Alben noch einmal herausbringen. Ab dem kommenden Jahr, in dem die Veröffentlichung der ersten Single der Sängerin 40 Jahre her ist, werde Madonna «persönlich ausgiebige Luxus-Ausgaben ihrer wichtigsten Alben kuratieren», hieß es in einer Mitteilung des Konzerns am Montag – dem 63. Geburtstag der Musikerin.

Die mit Hits wie «Like a Virgin» oder «Material Girl» weltberühmt gewordene Sängerin hatte die ersten 25 Jahre ihrer Karriere mit Warner Music zusammengearbeitet, hatte das Label dann aber 2007 vorübergehend verlassen.

(L'essentiel/dpa)