Die neue Single von Rapper Mac Miller ist da

Diese Woche gab die Familie des im September 2018 an einer Überdosis verstorbenen US-Rappers Mac Miller (26) bekannt, dass am 17. Januar sein letztes Album «Circles» releast wird. An diesem hatte er vor seinem Tod gearbeitet. Am Donnerstag veröffentlichten sie nun einen ersten Track namens «Good News».

«Good news, good news. Das ist alles, was sie hören wollen. Nein, sie mögen es nicht, wenn ich down bin», singt Miller im Refrain des Tracks. «Mir geht die Energie aus, ich habe kaum noch was übrig. Ich hoffe, ich schaffe es von der Arbeit nach Hause. Ich bin müde vom Müdesein. Wieso baue ich etwas so Schönes auf, nur um es in Brand zu setzen?», lautet ein weiterer Teil des Songtexts.

Aufnahmen von Mac im Video

Im dazugehörigen knapp siebenminütigen Musikvideo wird zu Beginn eine Aufnahme von Mac eingeblendet, die ihn im Musikstudio zeigt. «Kommt mit, Leute», sagt er winkend in die Kamera. Dann läuft er durch eine Tür, und das Bild wird schwarz. Darauf folgen verschiedene Comic-Animationen, auf einer schwebt Miller auf einer Blume sitzend dem Sonnenuntergang entgegen.

Millers Freund Jon Brion hatte es sich nach dem Tod des Rappers zur Aufgabe gemacht, «Circles» fertigzustellen. Wie seine Familie am Mittwoch in einem Statement auf Instagram schrieb, arbeitete Jon schon vor Millers Tod an dessen Album.

Seine Familie sei «allen unendlich dankbar», die sich dieser «schwierigen und sehr emotionalen Arbeit» angenommen haben, wie in dem Post weiter steht. «Wir hoffen, ihr nehmt euch die Zeit, ‹Circles› anzuhören. Wir vermissen Malcolm und danken allen Fans, die ihn die vergangenen Jahre bedingungslos unterstützt hatten.»

Im Video kannst du dir den Musikclip von «Good News» ansehen.

