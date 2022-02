Red Hot Chili Peppers zeigen neuen Song

«Black Summer» dient als Vorbote des mit Spannung erwarteten zwölften Studioalbums «Unlimited Love» der Red Hot Chilli Peppers, das am 1. April erscheinen soll und insgesamt 17 Songs umfasst. Wieder mit dabei: Rick Rubin als Produzent und der im Jahr 2019 zur Band zurückgekehrte Gitarrist John Frusciante. Die im Juni beginnende Stadiontour führt die Band in 36 verschiedene Städte - darunter auch Köln und Hamburg.

«Wir verbrachten Tage, Wochen und Monate damit, einander zuzuhören, zu komponieren, drauflos zu jammen und die Ergebnisse dieser Jams mit großer Sorgfalt und Zielstrebigkeit zu arrangieren», teilten Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith und John Frusciante in der Ankündigung zum neuen Album mit. «Die Sounds, Rhythmen, Schwingungen, Worte und Melodien haben uns hellauf begeistert.» Jeder Song auf dem Album zeige eine andere Facette der Band und spiegele ihren Blick auf das Universum wider.

1983 riefen die alten Schulkumpels Kiedis und Flea mit zwei weiteren Freunden die Red Hot Chili Peppers ins Leben. Die Band überraschte mit einem ungewöhnlichen Mix aus Funk, Rap und Rock. Drogenexzesse und der frühe Tod von Gitarrist Hillel Slovak überschatteten die ersten Jahre. Der kommerzielle Durchbruch gelang 1991 mit dem Album «Blood Sugar Sex Magik». Danach ging es steil bergauf: Die Kalifornier verkauften zig Millionen Alben, heimsten sechs Grammys ein und wurden 2012 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

(L'essentiel/dpa)