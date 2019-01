Metallica-​​Drummer von Miley Cyrus begeistert

In Los Angeles trat Miley mit einer herzergreifenden Interpretation von Cornells Tracks «Two Drink Minimum» sowie «Say Hello 2 Heaven» auf. Nach dem Konzert postete der 55-Jährige ein Bild, das ihn an der Seite der Musikerin zeigt, und schwärmte: «Miley, ich bin immer noch überwältigt von deiner unglaublichen Version von 'Say Hello 2 Heaven' für Chris! Jenseits von inspirierend... #IamTheHighway».

Während des Konzerts richtete die 26-Jährige bewegende Worte an den Soundgarden-Frontmann. «Ich wollte diesen Song heute Abend unbedingt singen. Wir lieben dich, Chris. Danke, dass du uns alle zusammengebracht hast, wie du es immer getan hast. Es ist eine verdammte Ehre. Das war der beste verdammte Tag», zollte sie ihm auf der Bühne Respekt. Neben Miley und Metallica traten außerdem Dave Grohl, Josh Homme und Audioslave auf.

Auch Cornells Frau Vicky erinnerte voller Rührung an ihren Ehemann: «Wir alles wissen, wie uns Musik verändern kann, aber Chris hat etwas noch außergewöhnlicheres getan - er hat die Musik verändert und den Weg für so viele bereitet, von Seattle aus über den ganzen Planeten. Und dieses Erbe sowie sein Einfluss werden für Generationen überdauern. Ich bin so stolz darauf, dass auch seine philanthropische Arbeit weiter wachsen und gedeihen wird.»

Der Musiker hatte sich am 18. Mai 2017 das Leben genommen. Mit seiner Musik gemeinsam mit Gruppen wie Soundgarden, Temple of the Dog und Audioslave machte er sich unsterblich.

(L'essentiel/baf)