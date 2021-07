Bilderbuch geht auf erste US-​​ und Kanada-​​Tour

Ein großer Meilenstein für Bilderbuch. Die österreichische Band geht kommenden Winter auf Tournee – und zwar in Nordamerika und Kanada. Das teilten die Jungs auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit. Insgesamt 14 Mal werden Maurice Ernst, Michael Krammer, Peter Horazdovsky und Philipp Scheibl vom 28. November bis 18. Dezember auf der Bühne stehen und Hits wie «Bungalow» oder «Maschin», dem vermutlich meist englischsprachigen, Publikum präsentieren.

Die Band aus dem oberösterreichischen Kremsmünster wird als Support-Act für den deutschen Musiker Marius Lauber alias Roosevelt spielen, der bereits 2016 mit dem Album «Roosevelt» den 11. Platz in den US-amerikanischen Top Dance/Electronic Album-Charts erreichen konnte.

Die Band freut sich, ebenso ihre Kolleginnen und Kollegen

«So glücklich, unsere ersten Gigs in Nordamerika ankündigen zu dürfen. Wir werden unseren Freund Roosevelt auf seiner Tour in den USA und in Kanada begleiten», kommentierte Bilderbuch den Instagram-Post mit der Ankündigung der Tour-Daten, und fragt ihre amerikanischen Fans gleich mal: «Seid ihr bereit Nordamerika?». Die Tickets für die Konzerte sind bereits erhältlich.

Neben zahlreichen Fans der Band gibt es unter dem Social-Media-Beitrag auch Glückwünsche von Branchen-Kolleginnen und Kollegen. Der deutsche Rapper Casper postet etwa drei rote Herzchen. Auch die Band Milky Chance drückt ihre Freude mit Emojis aus. Bilderbuchs österreichische Kollegin, Sängerin Ina Regen, findet's «sau geil».

(L'essentiel/Katrin Ofner)