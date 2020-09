Taylor Swift überholt Whitney Houston

Mit ihrem aktuellen Album «Folklore» hat sie einen beeindruckenden Wurf gelandet: Nachdem sie nicht einmal 24 Stunden vor der Veröffentlichung ihren Fans auf Twitter die Nachricht über den Release verriet, dankten die es ihr, indem sie das neue Swift-Werk in kürzester Zeit an die Spitze diverser Musikcharts katapultierten. So wurde «Folklore» nicht nur am ersten Tag der Veröffentlichung über 80 Millionen Mal auf Spotify gestreamt, sondern schoss auch auf Anhieb in die bedeutenden Billboard-Charts.

Inzwischen ist Taylor mit ihrem achten Studioalbum, das während ihrer coronabedingten Selbstisolation entstand, seit 47 Wochen in der US-Hitparade vertreten und hat der R'n'B-Legende Whitney Houston (†) den Rang abgelaufen. Die schaffte es während ihrer Karriere nämlich auf 46 Wochen. Damit ist Taylor Swift zwar die erfolgreichste Solo-Künstlerin in der Geschichte der Billboard-Charts, für den Chart-Thron muss sich die Grammy-Gewinnerin aber weiterhin ins Zeug legen.

Auf der Liste derjenigen Künstler und Musikgruppen, die die Album-Hitparade insgesamt am längsten dominierten, landet die Sängerin nämlich nur auf dem fünften Platz. Zwar trennen Swift nur noch zehn Wochen trennen vom «King» Elvis Presley (†), schwieriger wird's allerdings, wenn es um Gold geht. Die Beatles sind nämlich unangefochtene Chartkönige und hielten sich 132 Wochen in der Hitparade.

(L'essentiel/red)