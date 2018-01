Rapper RAF Camora kommt nach Luxemburg

Raphael Ragucci wurde in der Schweiz geboren. Er ist als Sohn eines österreichischen Vaters und einer italienischen Mutter in Wien aufgewachsen. Heute lebt der Hip-Hop-Musiker in Berlin. Auch wenn seine Musikkarriere in französischer Sprache gestartet ist, feiert er heute seine größten Erfolge mit deutschen Rhymes.

Bereits vor zehn Jahren beginnt RAF Camora auf deutsch zu rappen und veröffentlicht sein erstes deutschsprachiges Album «Nächster Stopp Zukunft» (2009). Nach dem Erfolg von «RAF 3.0» (2012) konnte der Wahl-Berliner mit «Hoch 2» (2013) die Spitze der deutschen Charts erklimmen.

Mit einer Mischung aus Rap und Dancehall feiert RAF Camora etliche Erfolge und gilt als Vorreiter des europäischen Raps. Am Samstag steht der 32-Jährige ab 20 Uhr im Atelier in Luxemburg-Stadt auf der Bühne und gibt bei einem bereits ausverkauften Konzert seine erfolgreichsten Songs zum Besten.



(L'essentiel)