Ozzy Osbourne hat keine Angst vor dem Tod

Der 71-jährige Rockstar, der sich 2019 mit einer Lungenentzündung und weiteren gesundheitlichen Problemen herumschlagen musste, hatte vor kurzem verraten, dass bei ihm Parkinson diagnostiziert wurde. Der Sänger erklärte, dass er über seine Sterblichkeit nachdenkt, aber enthüllte, dass er sich keine Sorgen über seinen Tod macht.

Gegenüber dem Kerrang!-Magazin enthüllte der Musiker: «Denke ich jemals darüber nach, wann meine Zeit kommen wird? Ich denke darüber nach, ich mache mir darüber keine Sorgen. In 15 Jahren oder so werde ich nicht mehr hier sein, aber ich denke nicht ständig darüber nach. Es wird uns allen passieren.» Ozzy fügte hinzu: «Ich verbrachte das Jahr damit, im verdammten Bett zu liegen und mich selbst zu bemitleiden, zu sagen, 'Ich bin tot, ich bin erledigt, es ist alles vorbei'. Das war das verdammt schrecklichste Jahr meines Lebens».

Metallstange in der Wirbelsäule

Ozzy glaubt, dass er jetzt nicht mehr am Leben wäre, wenn er sich nicht die Zeit genommen hätte, an seinem neuen Studioalbum zu arbeiten, das «Ordinary Man» heißt und am 21. Februar erscheinen wird. Der Black Sabbath-Rocker fürchtete sich vor einem Jahr davor, dass er sterben würde, da er nachts auf den Boden stürzte und sich die Metallstangen, die 2003 nach einem schweren Quad-Unfall in seine Wirbelsäule implantiert wurden, verschoben hatte.

