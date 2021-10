Mysteriöses Video verkündet Adeles Comeback

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Die 33-jährige lässt am Dienstag via Twitter die musikalische Bombe platzen: Nach vier Jahren Pause kehrt Pop-Superstar Adele auf die Bühne zurück und veröffentlicht am 15. Oktober ihren neuen Song «Easy On Me».

Das schlichte Schwarz-Weiß-Video zeigt die Sängerin, wie sie ein Auto über eine Landstraße lenkt, nachdem sie gerade eine Kassette ins Autoradio eingeschoben hat, auf welcher der Name des Liedes gekritzelt steht. Notenblätter werden vom Fahrtwind durcheinander gewirbelt. Im Hintergrund erklingen sanfte Klaviertöne.

Bereits Freitagnacht gab es erste Anzeichen, dass sich bei Adele etwas Neues anbahnt - und zwar auf der ganzen Welt: Zuerst nur an großen Plätzen, auf städtischen Wahrzeichen, dann auch an Bahnhöfen und in den Innenstädten. Eine riesige «30» wurde auf die wichtigsten Orte weltweit projiziert. So etwa auf das Kolosseum in Rom, das Louvre in Paris, das Empire State Building in New York und das Brandenburger Tor in Berlin. Binnen kürzester Zeit stellten Menschen Fotos und Videos der Zahl in die sozialen Medien – doch was hat sie eigentlich zu bedeuten?

Weihnachts-Show in Las Vegas?

Fans der fünfzehnfachen Grammy-Gewinnerin scheinen die Antwort zu kennen. Bei der mysteriösen Nummer soll es sich nämlich um den Titel ihres neuen Albums handeln. Ihre letzten Werke nannte die Königin der Balladen «19», «21» und «25» – angelehnt an die Lebensphasen, welche ihre Songs damals inspiriert haben. Jetzt ist die Sängerin 33 – und arbeitet eigenen Aussagen zufolge schon länger an neuer Musik. So verriet sie vor einem Jahr bei «Saturday Night Live», dass ihr neues Album «noch nicht fertig» sei. Nun scheint es aber bald soweit zu sein.

Laut dem «Mirror» soll am 10. Dezember auch endlich wieder ein Konzert von Adele stattfinden. Ganze vier Jahre hat die Sängerin ihre Fans darauf warten lassen, das letzte Mal stand sie 2017 auf der Bühne. Und obschon die Show in Las Vegas stattfinden wird, sollen Fans alles bequem von zuhause aus mitverfolgen können: Ihr Management plant nämlich einen Livestream für die ganze Welt.

(L'essentiel/dob)