The Weeknd stellt mit Hit-​​Single neuen Rekord auf

Kein Song ist derzeit so erfolgreich wie «Blinding Lights» von Musik-Superstar The Weeknd (31). Zumindest, was die amerikanischen Billboard-Charts betrifft. Denn dort ist die Hit-Single, die der Sänger bereits im November 2019 auf den Markt brachte, auch nach 65 Wochen nach wie vor in den Top 10 vertreten. Ein Erfolg, den davor noch kein anderer Solo-Künstler für sich verbuchen konnte. Selbst Post Malone (25), der bislang mit «Circles» den Hitparaden-Rekord hielt, musste sich nach 39 Wochen am Stück aus dem vorderen Feld der «Billboard Hot 100» verabschieden.

Seine Performance beim diesjährigen Super Bowl im vergangenen Februar spielt The Weeknd, der mit bürgerlichen Namen Abdel Tesfaye heißt, zusätzlich in die Hände. Vor einem Millionenpublikum gab er nämlich nicht nur seinen größten Hit zum Besten, sondern beendete das Spektakel sogar mit «Blinding Lights».

Wenn es um die reine Wochenanzahl in den Billboard-Charts geht, ist The Weeknd nun auch auf dem besten Weg, die Band «Imagine Dragons» in die Schranken zu weisen. Mit «Radioactive» war die Truppe rund um Frontmann Daniel Reynolds (33) von 2012 bis 2014 ganze 87 Wochen lang in den «Hot 100» zu finden.

(L'essentiel/red)