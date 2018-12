Jamiroquai kommt im Juni nach Luxemburg

DenAtelier hat am Dienstagmorgen einen weiteren Konzertknaller verkündet: Die erfolgreiche britische Acid-Jazz-Band Jamiroquai kommt ins Großherzogtum! Nach acht veröffentlichten Studienalben stehen die Briten am Sonntag, den 2. Juni auf der Rockhal-Bühne. Die Grammy-Gewinner feierten vor allem in den Neunzigern mit Songs wie «Too Young To Die» und «Space Cowboy» Erfolge.

Jamiroquais erste Single «When You Gonna Learn?» wurde im Herbst 1992 auf dem Independent-Label «Acid Jazz» veröffentlicht. Ihr erstes Album Emergency on Planet Earth erschien im Frühjahr 1993.

Tickets für das Konzert in Luxemburg sind ab Freitag, den 7. Dezember, 10 Uhr auf der Website des Ateliers erhältlich.

(L'essentiel)