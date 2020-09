Rassismus-​​Vorwurf gegen Rapper Jamule

Vor knapp einer Woche teilte der 23-Jährige aus Essen einen Clip, der ihn in einem Nachtclub zeigt. Dazu sagt er in die Kamera: «Bruder, so langweilig. Nur Schwarze. Alle schwarz.» Was er mit dieser Aussage für einen Shitstorm auslösen würde, hat er sich wohl nicht erwartet.

Kurz darauf reagierten mehrere Musiker aus Deutschland mit Empörung auf Jamules Aussagen. Darunter Rap-Größen wie Manuelsen, Nura oder auch Luciano, welcher mit dem 23-Jährigen zuletzt erst den Streaming-Hit XXL veröffentlichte.

Kritik an Jamule wächst täglich

Jamule entschuldigte sich kurze Zeit später auf Instagram für seine Aussage. Er schrieb: «Es fällt mir echt schwer die richtigen Worte zu finden. Mir tut dieses Video einfach nur unfassbar leid. Ihr müsst meine Entschuldigung nicht annehmen, aber ich würde mich freuen wenn ihr mir glaubt, dass ich es aufrichtig meine. Ich diskriminiere rassistisches Gedankengut und schäme mich zutiefst für diese Art von Geschmacklosigkeit.»

Die Konsequenz: Noch mehr Hass! Fans und Rap-Kollegen kaufen ihm die Entschuldigung nicht ab, werfen ihm vor, dass er sich zu wenig mit der Problematik auseinandergesetzt habe. Zudem blockierte Jamule die Kommentar-Funktion auf Instagram, weshalb beispielsweise Nura meint, dass er gar keine Kritik hören wolle.

Wie Jamule nun aus der Sache rauskommt, ist fraglich. Der Shitstorm, der ihm aktuell entgegenbläst, ist viel zu groß. Vor allem aus der Rapszene selbst. Die Forderung nach einem öffentlichen und klaren Statement wächst täglich. Jamule schweigt aber weiterhin. Fragt sich wie lange noch.

(L'essentiel/slo)