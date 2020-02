Adele kündigt neues Album an

«Erwartet mein Album im September», sagte Adele während der Feierlichkeiten für eine Freundin, bei denen sie als Trauzeugin sowie als Sängerin im Einsatz war.

Fünf Jahre nach dem letzten Album 25, das im November 2015 erschienen war, wird die mittlerweile 31-jährige Künstlerin neue Musik veröffentlichen. Damals setzte sie mit 25 und der ersten Singleauskoppelung Hello neue Maßstäbe in Sachen Verkaufszahlen.

Ihr Manager Jonathan Dickins hat bereits im Januar bestätigt, dass Adele noch in diesem Jahr etwas Neues hören lassen wird. «Je eher es veröffentlicht wird, desto besser», sagte er gegenüber Musik Week.

Persönlicher Inhalt

Adele lässt immer viel Persönliches in ihre Musik einfließen. Und da ist in den letzten Jahren so einiges passiert. Angefangen von der Absage zweier Konzerte im Londoner Wembley Stadion, zu der sie Probleme mit den Stimmbändern gezwungen haben, über ihre Scheidung bis hin zu ihrer drastischen, körperlichen Veränderung. Durch eine Diät und viel Sport hat sie in den letzten Monaten rund 45 Kilo abgenommen. Man darf also auf 30, wie das Album vermutlich heißen wird, gespannt sein.

(L'essentiel)