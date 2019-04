Singen Rammstein über «Ausländer» und «Sex»?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 20. Juli schlagen die deutschen Skandal-Rocker Rammstein in Luxemburg auf, um die größte Open Air-Show in der Geschichte des Großherzogtums zu veranstalten. Dabei werden sicherlich auch neue Songs des noch unbenannten neuen Albums gespielt werden.

Die wartende Fan-Gemeinde wird nun noch einmal mit drei Song-Schnipseln versorgt, auf denen lediglich Instrumental-Passagen zu hören sind. Die Titel versprechen aber Diskussions-Potenzial: «Ausländer», «Sex» und «Puppe».

(L'essentiel)