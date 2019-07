Im März verkündete Jasmin Wagner (39, alias Blümchen) ihr Comeback, nun hat sie sich mit David Hasselhoff (66) zum ultimativen 90er-Ikonen-Duett zusammengetan. Am Samstagabend präsentierten Blümchenhoff (ja, so nennt sich das Duo selbst) ihre gemeinsame Single «(You Made the) Summer Go Away» in der TV-Show «Willkommen bei Carmen Nebel».

Wie Hasselhoff gegenüber Carmen Nebel verriet, haben sich die beiden vor ein paar Wochen in einem Backstage kennengelernt: «In Gelsenkirchen lief sie in meine Garderobe und rief: ‹Ich liebe dich! Ich brauch ein Foto mit dir!› Da habe ich gesagt: ‹Ich muss ein Duett mit dir aufnehmen!›»

Für Blümchen wird ein Traum wahr

«High Five zu meinem Teenager-Ich!», schreibt die Sängerin auf Instagram und in den Hashtags (#aaaaaaahhhhhhh #ichsingeinensongmitthehoff #kneifmichmaleiner #hofflove #ichhabdiebojeberührt) wird klar, dass Wagner wohl ein ganz großer Hasselhoff-Fan ist.

«Es ist schon irre: Jetzt standen wir zusammen im Studio und nun auf der Bühne», so Blümchen gegenüber der Bild. In ihrem Kinderzimmer hing früher übrigens ein Poster von Hasselhoff, wie sie weiter verrät.

Den ganzen Aufritt von Blümchenhoff gibt's hier.

Die Reaktionen auf Twitter zeigen: Die Meinungen zum Auftritt sind (trotz 90er-Nostalgie) eher gespalten.

Diese Nutzerin ist außer sich vor Freude.

WAS ES GIBT EINE HASSELHOFF-BLÜMCHEN-SINGLE OMG ICH RASTE AUS https://t.co/NBHjYjb7CC— Lea Chiara (@lea_chiara) July 13, 2019

Meme-Potenzial hatte der erste Auftritt eindeutig.

Wenn dir klar wird, dass der Typ mit dem du 1 Lovesong singst locker dein Opa sein könnte pic.twitter.com/Z3K5lRJIm3— Ida Aua mein Uterus Funkhouser (@IdaFunkhouser) July 13, 2019

Musikalisch lassen Blümchenhoff allerdings zu wünschen übrig.

Die 90er sind zurück.David Hasselhoff.Blümchen.Und Vollplayback auch.https://t.co/0JdgAYt7nK— Stefan (@stefanhoth) July 14, 2019

Auch bei dieser Userin hält sich die Begeisterung in Grenzen.

es klingt... okay?? mir fehlt aber 90er stresstechnobeat https://t.co/kUdq6Umv06— Anne J Crowley (@_serpentsun) July 13, 2019

Wollte Blümchen nicht lieber Jasmin Wagner genannt werden?

Und #Blümchen so: "mimimi... ich bin doch gar nicht mehr Blümchen."Und David so: "mir doch egal. #ü65"You made the summer so away...Jetzt wissen wir wenigsten wer für das Wetter verantwortlich ist — Doppel[t]spitze (@doppeltspitze) July 13, 2019

Diese Userin meint gar, dass die beiden 90er-Stars das Wetter ruiniert haben.

Das ist also der Grund, warum der Sommer im Moment so bescheiden ist, er wurde von DH und Blümchen vergrault https://t.co/y72UVXeUHO— M▲REN (@Apolike) July 14, 2019

Das Duett löste schon einen Konflikt in der Nachbarschaft aus.

Sehr verehrte Frau Nachbarin, das war Carmen Nebel ihre Schuld pic.twitter.com/sQidhpMlOp— Ida Aua mein Uterus Funkhouser (@IdaFunkhouser) July 14, 2019

Wenn Cooper und Gaga das wüssten...

Dieser User kauft Blümchen die Freude nicht ab.

Geht's nur mir so? Oder sieht Blümchen doch etwas angeekelt aus?— Gogo6969 / vidFame (@Gogo6969) July 14, 2019

(L'essentiel/afa)