Ariana Grande kaufte betrunken sieben Ringe

In der Nacht auf Freitag erschien der neueste Song von Sängerin Ariana Grande. In «7 rings» singt die 25-Jährige über Freundschaft, Reichtum, Spaß und Frauenpower.

Aber auch die Beziehung zu dem verstorbenen Rapper Mac Miller macht die Musikerin erneut zum Thema.

Ariana Grandes neuer Song «7 rings».

Mit dem neuen Track dürfte Ariana erneut ein Hit gelungen sein. Bereits nach zwei Stunden konnte sich der Song auf Platz 1 der amerikanischen iTunes-Charts platzieren.

Wieso sie all ihren besten Freundinnen Ringe gekauft hat und was es sonst noch so zum Song und Musikvideo zu wissen gibt, siehst du in der Bildstrecke.

(L'essentiel/mim)