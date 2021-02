Song von Helene Fischer ist der Hit bei Beerdigungen

17 Echos, 16 Millionen verkaufte Tonträger alleine in Deutschland, acht Nummer-1-Alben in Deutschland, der Schweiz und Österreich – Helene Fischer (36) ist zweifelsohne die Größte ihrer Berufssparte. Jetzt kommt der Schlager-Ikone für einmal eine sonderbare Ehre zuteil: Sie ist in der Liste der meistgespielten Trauer-Hits gelandet.

Zumindest mit einem Song – und nein, ihr Party-Hit «Atemlos» ist es nicht: Ihr ungewohnt melancholisches Stück «Die Rose» war 2020 auf Platz fünf der beliebtesten Lieder, die an Bestattungen gespielt werden. Das geht aus der jährlichen Rangliste des Portals Bestattungen.de hervor.

Alpenrocker Gabalier hängt Fischer ab

«Wer nie weint und niemals trauert, der weiß auch nichts vom Glück», singt Helene Fischer im Stück «Die Rose» etwa. Und weiter»: «Wer sein Leben lang Angst hat vor dem Sterben, fängt nie zu leben an.»

Ein anderer Schlager- und Party-Kollege steht in der Hitparade sogar noch weiter oben: der Österreicher Andreas Gabalier (36). Mit «Amoi seg’ ma uns wieder» landet er auf Platz zwei der Bestattungs-Hitparade. Nur Franz Schuberts «Ave Maria» ist noch beliebter.

Whiz Khalifa an Beerdigungen

Sogar ein US-Rapper hat es noch knapp ins Ranking geschafft: Auf dem zehnten Rang steht Wiz Khalifa feat. Charlie Puth mit «See You Again» – jenem Song, der 2013 «The Fast And The Furious»-Star Paul Walker gewidmet wurde. Walker verstarb 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall.

Auf dem sechsten Platz rangiert Frank Sinatras Evergreen «My Way».

(L'essentiel/Katja Fischer)