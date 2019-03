Abtei Neumünster kündigt drei Konzert-​​Knaller an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Abtei Neumünster stellt auch in diesem Sommer Künstlern eine Bühne zur Verfügung. Am Donnerstagmorgen wurden bereits drei Knaller-Konzerte angekündigt: Neneh Cherry, Anna Calvi und Alpha Blondy kommen nach Luxemburg.

Die schwedische Hip-Hop-Künstlerin Neneh Cherry tritt am Freitag, den 21. Juni, auf. 2018 veröffentlichte sie ihr neues Album, «Broken Politics». Am Mittwoch, den 10. Juli steht die britische Popsängerin Anna Calvi in Luxemburg auf der Bühne.

Auch Reggae-Legende Alpha Blondy stattet dem Großherzogtum im kommenden Sommer einen Besuch ab. Er gehört mit seiner Band Solar System zu den erfolgreichsten Reggaebands Westafrikas. Am Donnerstag, den 11. Juli wird er seine größten Hits zum Besten geben.

(L'essentiel)