James Blunt bietet nicht nur Stoff für Romantiker

James Blunt hat vor allem eines im Repertoire: Balladen. Seine größten Hits präsentierte der Brite natürlich auch am Donnerstagabend bei seinem umjubelten Auftritt in der der Rockhal. Allerdings bewies Blunt auch eine Menge Humor. Seinen Song «Goodbye My Lover» kündigte er folgendermaßen an: «Meine Herren, wenn Sie dachten, Sie würden einen romantischen Abend verbringen, haben Sie Pech gehabt. Wenn Sie heute Abend nach Hause kommen, wird Ihre Frau wegen meiner traurigen, unsexuellen Lieder weinen».

Der 46-jährigen Sänger setzte auf Einfachheit. Er betrat die Bühne in Jeans und T-Shirt, bewaffnet war er mit seiner Gitarre. Neben seinen Klassikern «High», «You're Beautiful» und «How does it Feel to be Alive», präsentierte Blunt auch einige Werke aus seinem neuen Album «Once Upon a Time», das im Oktober vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Darin kehrt der Musiker zu seinen Wurzeln zurück und zeigt sich offener und angreifbarer, als jemals zuvor. «14 Jahre lang war ich verloren, aber ich habe den Weg zurück gefunden», sagte er über sein neues Werk.

Einen der neuen Songs, «The Greatest», widmete er seinen Kindern, einen weiteren – das bewegende «Monsters», das er am Ende seines Sets vortrug – seinem Vater, der an einem Nierenleiden erkrankt war, mittlerweile aber wieder gesund ist. James Blunt bot also nicht nur Stoff für Romantiker. Er nahm sich auch andere Themen, wie die Angst um einen geliebten Menschen oder die Freuden der Vaterschaft, zur Brust.

(Cédric Botzung/L'essentiel)