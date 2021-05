Giovanni Zarella schließt Bro’Sis-​​Comeback aus

Ab dem Sommer 2001 waren sie die heißesten deutschen Popstars: Ross, Giovanni, Hila, Faiz, Shaman und Indira, kurz Bro’Sis. Die sechsköpfige Band Bro’Sis wurde in der TV-Show «Popstars» gecastet und feierte mit Hits wie «I Believe», «Heaven Must Be Missing an Angel» oder «Hot Temptation» Erfolge. Sängerin Indira Weis stieg 2003 aus, 2005 trat die Gruppe das letzte Mal zusammen auf, 2006 trennten sich die verbliebenen Mitglieder.

Zwanzig Jahre ist es her, seit Bro’Sis gegründet wurde – und das will Ex-Mitglied Ross Antony (46) nun gebührend feiern. Wie er «Bild am Sonntag» verrät, hat er gemeinsam mit dem ehemaligen Bro’Sis-Kollegen Giovanni Zarrella (43) alte Bro’Sis-Hits neu aufgenommen – auf Deutsch und Italienisch.

«Das ist für Fans von damals und alle, die deutsche Musik mögen», wird Ross von der Zeitung zitiert. Zusammen singt das Duo in neuer Übersetzung: «Do You» und «I Believe». Erscheinen werden die Songs im August auf Ross’ neuem Album.

Giovanni dementiert ein Comeback

Dass die Coverversionen bedeuteten, dass die Castingband wieder zusammenfinde, dementiert Giovanni Zarrella allerdings umgehen. In einer Instagram-Story stellte er klar, dass es kein Comeback für die Band Bro'Sis geben werde: «Nicht als Duo, nicht als Trio, nicht als Quartett, nicht als Quintett und auch nicht zu sechst.» Bro'Sis werde «für immer eine wundervolle Zeit und Erinnerung bleiben», schreibt er. «Und vielleicht treffen wir uns alle mal zu einem Jubiläum und singen und feiern nochmal gemeinsam.»

Giovanni Zarrella und Ross Antony sind heute als Musiker und Moderatoren tätig und neben Indira Weis (41) die bekanntesten Ex-Bro’Sis-Mitglieder. Letztere war 2011 im Dschungelcamp und 2012 beim Promiboxen zu sehen.

Die restlichen Bro’Sis-Mitglieder sind mehrheitlich von der Bildfläche verschwunden. Hila Bronstein (37) schreibt unter anderem Songs für Künstlerinnen wie Loona (46), Faiz Mangat (40), macht Musik mit Sabrina Setlur (47), arbeitet als Vocalcoach, betreut Künstler, ist verheiratet und hat eine Tochter. Shaham Joyce (42) hat mit Ehefrau Marisa eine Tochter und ein Unternehmen in Hamburg, wo er Kaffee und Zubehör verkauft.

